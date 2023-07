Miba baut Werksstandort in der Steiermark aus

Am Freitag erfolgte der Spatenstich, so soll das erweiterte Werk nach der Fertigstellung aussehen.

Grund für die Investition ist das Wachstum des Werks im südoststeirischen Kirchbach-Zerlach, wo Leistungs- und Hochspannungswiderstände unter der Marke "EBG Resistors" produziert werden. Der Umsatz verdoppelte sich in den vergangenen Jahren von 18 auf fast 37 Millionen Euro - nun soll auch die Produktionsfläche auf 6300 Quadratmeter verdoppelt werden.

Der seit 1977 bestehende Standort wird um ein zweigeschossiges Gebäude erweitert. Die bisherige Außenproduktion in St. Stefan im Rosental wird dann in den Werksstandort integriert. Laut der Technologiegruppe werden durch die Investition 40 neue Arbeitsplätze entstehen. Miba (mit Sitz in Laakirchen) hatte den Leistungselektronikspezialisten EBG und sein Werk in Kirchbach im Jahr 2010 gekauft. In der Steiermark beschäftigt der oberösterreichische Familienbetrieb aktuell 300 Mitarbeiter.

Die produzierte EGB-Leistungselektronik kommt unter anderem in Bussen, Bahnen oder in medizinischen Geräten zum Einsatz. Befeuert wurde das Wachstum in diesem Sektor durch die Energiewende: Rund 90 Prozent aller Hersteller von Windkraftanlagen nutzen laut Miba die Leistungswiderstände von EGB.

Auch in der Automobilindustrie finden sie Verwendung: Die in Elektrofahrzeugen eingebauten Entladewiderstände bauen beim Abstellen die vorhandene Spannung sicher ab. Darüber hinaus leistet die Technologie einen wichtigen Beitrag zur möglichst verlustarmen Energieübertragung in Stromnetzen.

