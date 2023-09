MGlass: Oberösterreichs zweitgrößte Insolvenz

Ein laufendes Projekte von MGlass ist die Glasfassade des Quadrill Tower in Linz.

Über das Vermögen des Fassadenspezialisten MGlass aus Steyregg bzw. des Fensterproduzenten MGlass Trieben ist heute, Freitag, am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden: Damit gaben der Gläubigerschützer KSV gestern offiziell bekannt, was OÖN-Leser bereits seit der Vorwoche wissen. MGlass ist in den vergangenen Wochen das Geld ausgegangen. Fixpreisaufträge waren ob der gestiegenen Kosten nicht mehr wirtschaftlich abzuwickeln.