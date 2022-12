Metro und Rotax schütteln Folgen der Cyberangriffe ab

Angreifer hatten eine Schadsoftware eingeschleust, mit deren Folgen der Großhändler bis vor Kurzem kämpfte – auch in den zwölf Märkten in Österreich: Kunden berichteten von langen Wartezeiten und -schlangen an Kassen, teils funktionierte auch die Bankomatzahlung nicht. Zudem waren abgebildete Preise auf elektronischen Preisanzeigen nicht immer aktuell. Im Darknet tauchten Mitarbeiter- und Bewerberdaten auf.