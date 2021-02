Methan, Ammoniak: Fixkraft im Doppelpass mit der Forschung

Dieser Frage ging Futtermittelhersteller Fixkraft aus Enns mit der Universität für Bodenkultur in Wien und der HBLFA Raumberg-Gumpenstein nach. Das Ergebnis einer Langzeitstudie präsentierten gestern Fixkraft-Geschäftsführer Rupert Bauinger und Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger. Demnach fielen in der Milchviehhaltung durch das Fixkraft-Fütterungskonzept sieben Prozent weniger CO2-Äquivalente an. Beim Rind gingen die Methanemissionen um zehn Prozent zurück.

