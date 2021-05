Metalltechnische Industrie: Kräftiger Aufschwung mit Bremsklötzen

Nach einem coronabedingten Produktionsrückgang von rund zehn Prozent im Vorjahr erlebt die metalltechnische Industrie (FMTI) derzeit einen starken Aufschwung: Im ersten Quartal 2021 ist die Produktion um 6,2 Prozent gestiegen. Vor allem der März war stark. Für das gesamte Jahr geht die Branche von einer Wachstumsrate von 14 Prozent Wachstum aus, wie eine Umfrage zeigt. Damit könnte zum Jahresende das Niveau von 2019 wieder erreicht werden, sagte Fachverbandsobmann Christian Knill gestern.

Gut 80 Prozent der Mitgliedsbetriebe erwarten heuer Wachstum. Allerdings gibt es einige dunkle Wolken am Konjunkturhimmel: Dazu gehören die zuletzt im Schnitt massiv gestiegenen Preise für Vorleistungen – und die Knappheit bei einzelnen Produkten. Knill schätzt die Mehrkosten für die Branche alleine beim Einkauf von Stahl auf 2,7 Milliarden Euro: Stahl ist seit November im Schnitt um 36,5 Prozent teurer geworden.

Dazu komme, dass einzelne Qualitäten von Stahl nicht oder kaum produziert werden, Lieferungen mehrere Wochen länger als früher dauern oder die bestellte Menge nur zum Teil geliefert wird.

Das mache auch das Legen von Angeboten sehr schwierig, sagt Knill: "Wir sehen das als Wachstumshemmer." Eine rasche Entspannung deute sich nicht an, Knill selber hofft auf den Herbst. Seit der Finanzkrise 2009 sei die metalltechnische Industrie kaum gewachsen. Inklusive der beiden Krisenjahre 2009 und 2020 habe es inflationsbereinigt sogar ein Minus gegeben. Die beiden Jahre herausgerechnet, lag das reale Wachstum bei 1,6 Prozent.

"Der Druck erhöht sich"

Ein großes Problem im Vergleich mit anderen Ländern sei der deutlich schnellere Anstieg der Lohnstückkosten, also der Löhne in Relation zur produzierten Menge. Seit 2008 lag dieser in Österreich bei 20,3, in Tschechien bei 11,7 und in der Slowakei bei 9,1 Prozent. In der gesamten Eurozone stiegen die Lohnstückkosten um 7,6 Prozent.

"Wir stehen zu den Produktionsstandorten, aber der Druck erhöht sich", sagte Knill. Bei den im Herbst anstehenden Kollektivvertrags-Verhandlungen hofft er auf einen "schnellen, wettbewerbsverträglichen Abschluss".