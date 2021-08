In großen Teilen der Industrie läuft das Geschäft wie am Schnürchen. Im Konjunkturbericht des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) liegt der Produktionssektor um neun Prozent über dem Vorjahr – nach einem coronabedingten Minus von sieben Prozent. Die Produktivität in der Industrie steigt nach zwei schwachen Jahren wieder kräftig – heuer um 3,3 Prozent, 2022 womöglich sogar noch höher. Gleichzeitig sind die Zeiten niedriger Inflationsraten vorläufig vorbei.