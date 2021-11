Metallerabschluss mit 3,55 Prozent plus

Die Sozialpartner hatten sich anders als sonst in Wien diesmal in Salzburg in Klausur begeben.

Das Ergebnis: Die Arbeitnehmer bekommen drei Prozent mehr Lohn und Gehalt auf ihren Kollektivvertrag (KV), die Ist-Löhne (also die Realeinkommen über dem KV) steigen um 3,55 Prozent brutto. Der Mindestlohn legt auf 2089,87 Euro brutto zu. Bei den Lehrlingen gibt es ein Plus von bis zu 6,74 Prozent, bei den Zulagen von 3,55 Prozent. Im Vorjahr wurde bei einer Jahresinflationsrate von 1,4 Prozent mit einem KV-Plus von 1,45 Prozent abgeschlossen.

Bisher stellten die Verhandlungspartner vorwiegend auf die Inflation der Vergangenheit plus einen Produktivitätszuschlag ab. Die derzeit hohe Inflation von zuletzt 3,3 Prozent, einem Zehnjahreshoch für September, machte eine Einigung schwierig, denn die Teuerungsrate der vergangenen zwölf Monate lag bei 1,89 Prozent.

Rainer Wimmer, Pro-Ge Bild: Volker Weihbold

Die 1200 Betriebe mit einem Produktionswert von 36 Milliarden Euro waren mit einem Angebot von 2,75 Prozent in die Verhandlungen gestartet, während die Arbeitnehmer 4,5 Prozent gefordert hatten. "Der starke Druck aus den Betrieben mit den Betriebsversammlungen und Warnstreiks hat für Bewegung gesorgt. Nur so war es möglich, ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket inklusive kräftigen Steigerungen bei Schichtzulagen und Lehrlingseinkommen zu schnüren", sagten die beiden Gewerkschafts-Chefverhandler Rainer Wimmer (Pro-Ge) und Karl Dürtscher (GPA).

Flexiblere Rahmenbedingungen

Für die Betriebe wurden Erleichterungen bei den Rahmenbedingungen für Wochenend- und Feiertagsarbeit erzielt. Die Möglichkeit für Wochenendarbeit bei erhöhtem Arbeitsbedarf wird – befristet auf zwei Jahre und mit Zustimmung von Betriebsrat oder Gewerkschaft – um sechs Sonntage erweitert.

Das Paket für Zulagen sieht in Summe jährlich rund 75 Millionen Euro zusätzlich für die Schichtarbeit vor, teilten die Gewerkschaften mit. Im Rahmenrecht vereinbart wurden Expertengruppen zur Arbeitszeitgestaltung inklusive Debatte über die 4-Tage-Woche.

Für die Arbeitgeber liegt das Ergebnis "für viele Betriebe an der Schmerzgrenze", es sei aber auch "eine faire Anerkennung für das schwierige letzte Jahr", so Arbeitgeberobmann Christian Knill vom Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI), der auch von unsachlichen Verhandlungen sprach.

Christian Knill, Fachobmann der Metalltechnischen Industrie (FMTI) Bild: APA

Von der Lohnerhöhung würden wegen der "kalten Progression" weniger die Arbeitnehmer selbst als vielmehr der Staat profitieren, kritisierte die liberale Denk-Werkstatt Agenda Austria. Angestellte in der Metallbranche würden zwar im Schnitt um 1146 Euro mehr Netto-Jahreseinkommen haben, aber auch 1727 Euro mehr Abgaben zahlen müssen (Arbeiter: 835 zu 1183 Euro).

Auch Spitalspersonal will mehr

Die Ärztekammer fordert unterdessen auch eine Gehaltsanpassung für das Spitalspersonal wegen Corona um mindestens fünf Prozent, "also mehr als die Metaller", so Harald Mayer, Ärztekammer-Vizepräsident.