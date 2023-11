Metaller-KV: So geht es jetzt weiter

Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie gehen am Montag, ab 13.30 Uhr, weiter. Das wurde aus Gewerkschaftskreisen den OÖN bestätigt.

Weil am Vormittag die Gewerkschaftsverhandler für das Metallgewerbe wie Mechaniker und Installateure auch die Lohnsteigerungen verhandeln, werde dieser Termin verkürzt. Ab 13.30 Uhr findet dann die siebte Runde der KV-Verhandlungen der Metalltechnischen Industrie (FMTI) statt. Die Arbeitgeber wollten vor Jahren die Fachverbände einzeln verhandeln lassen, der FMTI ist aber mit 120.000 Beschäftigten die größte Fachverband und gab bisher immer den Abschluss auch für die anderen Metall-Fachverbände - von Gießerei bis Fahrzeugindustrie - vor.

Heute Donnerstag ist noch großer Streiktag - in Oberösterreich zogen am Vormittag nach einer Betriebsversammlung Arbeiter von Engel durch Schwertberg. Auch in der voestalpine kommt es zu Arbeitsniederlegungen.

Die Gewerkschaften verlangen weiterhin ein Lohn-Plus von 11,6 Prozent, die Arbeitgeber haben zuletzt sozial gestaffelte Lohn- und Gehaltserhöhungen von durchschnittlich 6 Prozent (2,7 Prozent plus 130 Euro monatlicher Fixbetrag als nachhaltige Lohn- bzw. Gehaltserhöhung) sowie eine steuerbefreite Einmalzahlung von netto 1.200 Euro vorgeschlagen. Einen Abschluss erzielt haben kürzlich die Bäcker. Deren KV-Mindestlöhne steigen um 9,71 Prozent und liegen damit auf Höhe des Anstiegs der Pensionen.

