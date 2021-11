In der Metallindustrie spitzt sich die Lage langsam zu. Nach einer 14-stündigen Verhandlungsrunde bis in die Nacht auf Mittwoch konnte kein Ergebnis erzielt werden. Daher begannen die Arbeitnehmer mit den bereits angekündigten Warnstreiks. In 320 österreichischen Metallerbetrieben finden nun diese Woche zeitlich mit maximal drei Stunden befristete Warnstreiks statt, 75 dieser Betriebe befinden sich in Oberösterreich. Im größten Betrieb, der voestalpine, wird heute Vormittag für kurze Zeit die