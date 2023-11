Metaller: Nach 11 Stunden keine Einigung, jetzt wird tageweise gestreikt

Das letzte Angebot des FMTI betrug laut deren Angaben durchschnittlich 8,2 % mehr Lohn und Gehalt. Bis 17. November rufen die Gewerkschaften vorerst in rund 200 Betrieben der Metalltechnischen Industrie (FMTI) zu eintägigen Streiks auf. Die Liste, welche Unternehmen in den nächsten Tagen bestreikt werden, liegt den OÖNachrichten vor: In Oberösterreich fiel laut diesen Plänen schon die Nachtschicht auf Dienstag bei Trumpf Maschinen in Hörsching aus.