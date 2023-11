Metaller-KV: Warnstreiks mit Straßenblockade in Wien gestartet

Den Auftakt machen die Aufzugsmonteure in Wien im Beisein von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und AK-Präsidentin Renate Anderl mit einer öffentlichen Betriebsversammlung auf der Triester Straße zwischen 7 und 10.30 Uhr. Laut ÖAMTC kommt es zu Staus. Am Montag sollen Firmen wie Pewag, Knorr Heid, voestalpine, Bosch, Blum, Otis und Kone für jeweils drei Stunden bestreikt werden. Am Dienstag gibt es Warnstreiks bei Unternehmen wie Palfinger, Berndorf, Collini und Otto Bock. Am Mittwoch kommt es zu Arbeitsniederlegungen unter anderem bei BMW Motoren, Liebherr, Hella, Steyr Arms, Diamond Aircraft und Rheinmetall MAN Military.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Vergangene Woche waren sich die Sozialpartner nach achtstündigen Verhandlungen für einen neuen Metaller-KV in der Wirtschaftskammer in Wien nur ein wenig nähergekommen. Die Gewerkschaften pochen weiterhin auf ein Lohn- und Gehaltsplus von 11,6 Prozent, die Arbeitgeber haben ihr bisheriges prozentuelles Plus nachgebessert, garniert mit Einmalzahlungen. Neben einem einjährigen Abschluss brachte der Fachverband der Metalltechnischen Industrie auch einen zweijährigen Abschluss aufs Tablett.

Lesen Sie mehr: Warnstreiks: Ab heute legen die Metaller für mehr Lohn die Arbeit nieder

Bildergalerie: Warnstreiks: Ab heute legen die Metaller für mehr Lohn die Arbeit nieder (Foto: ROLAND SCHLAGER (APA)) Bild 1/10 Galerie ansehen

Binder: KV-Abschluss unter Teuerung "ausgeschlossen"

PRO-GE-Chefverhandler Reinhold Binder schloss am Sonntagabend in der " ZIB2" einen KV-Abschluss "unter der Teuerungsrate aus, insbesondere für Arbeitnehmer in den untersten Lohnkategorien". Es gehe auch darum, "dass andere Parameter wichtig sind", etwa "Elemente vom Abschluss in zusätzliche Zeit wandeln zu können". Dies würde Unternehmen helfen, die "möglicherweise gerade Auftragsschwierigkeiten haben", sagte der Spitzengengewerkschafter. Von den Arbeitgebern wünscht sich Binder bei der fünften Verhandlungsrunde am Donnerstag "ein faires und vernünftiges Angebot".

Knill: Aktuelles Angebot für Betriebe "gerade noch machbar"

Der Obmann des Fachverbandes der Metalltechnischen Industrie (FMTI), Christian Knill, verteidigte am Montag im Ö1-"Morgenjournal" das Arbeitgeberangebot inklusive Einmalzahlungen. "Es geht auch darum, dass wir die Betriebe nicht nachhaltig und dauerhaft schädigen", sagte Knill. Die Industrie sei von einer Wirtschaftsrezession betroffen und ein zu hoher KV-Abschluss würde zu einem Verlust von Standortattraktivität und Jobabbau führen. Das aktuelle KV-Angebot sei für "die Betriebe, gerade noch machbar", sage Knill. Wenig Verständnis hat der Arbeitgebervertreter für die gewerkschaftliche Ablehnung von Einmalzahlungen. Diese gebe es etwa in Deutschland und in Skandinavien.

Die Streikstatistik in der Metallindustrie weist zwei größere Arbeitsniederlegungen in der jüngeren Vergangenheit aus: 2011 kam es zu Streiks in rund 200 Betrieben mit 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie 2018 in über 240 Betrieben mit mehr als 70.000 Beschäftigten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.