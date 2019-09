Metaller-KV - Gewerkschaft fordert "ordentliche Lohnabschlüsse"

Das Wirtschaftswachstum bleibe weiterhin im Plus, die Voraussetzungen für "ordentliche Lohnabschlüsse" seien "gegeben", so die gewerkschaftlichen Verhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp) am Montag in einer Aussendung. Es werde "keine Zurückhaltung" geben.

Die Gewerkschaft ist der Ansicht, dass es der Metalltechnischen Industrie besser geht als von den Arbeitgebern dargestellt. Analysen hätten gezeigt, dass sich die Branche "in den letzten Monaten gut entwickelt" habe. Das Engagement der Beschäftigten müsse abgeholten werden, forderten die Gewerkschafter am Montag in Reaktion auf Aussagen in einer Pressekonferenz der Arbeitgeberseite.