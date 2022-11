Metaller-Abschluss: "Wir haben einen Reallohn-Zuwachs für alle geschafft"

Standen die Zeichen vor der vierten Verhandlungsrunde noch auf Warnstreiks in der kommenden Woche, haben sich die Sozialpartner in der Nacht auf Freitag doch noch auf einen Lohnabschluss geeinigt. Die 130.999 Mitarbeiter der Metalltechnischen Industrie bekommen im Durchschnitt 7,44 Prozent mehr Ist-Lohn.

Wobei die Löhne und Gehälter zuerst um 5,4 Prozent erhöht werden. Dazu kommt ein Fixbetrag von 75 Euro. Dadurch ergibt sich für die unterste Lohn- und Gehaltsgruppe ein Plus von rund 8,9 Prozent sowie ein Mindestlohn von 2236 Euro. "Man hat uns prophezeit, dass wir heuer keinen Reallohnzuwachs schaffen. Es ist uns jetzt doch gelungen", sagt Rainer Wimmer, Chefverhandler der Gewerkschaft Pro-Ge, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

ZIB 1: Metaller-KV steht

Aber auch auf der Arbeitgeberseite ist man zufrieden. Chefverhandler Christian Knill: "Wir stehen vor sehr schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Umso wichtiger ist es, dass wir einen Abschluss erzielen konnten und die Betriebe damit Planungssicherheit bekommen." Auch Stefan Pierer, Präsident der Industriellenvereinigung OÖ, ist zufrieden. "Das ist ein vernünftiges Ergebnis. Die Sozialpartner haben mit großem Pragmatismus verhandelt."

Stefan Pierer, Präsident der Industriellenvereinigung OÖ Bild: Wolfgang Simlinger

Knill bedauerte, dass es nicht gelungen sei, den Gewerkschaften steuerfreie Einmalzahlungen schmackhaft zu machen. Diese sind für Gewerkschafter Wimmer "nicht nachhaltig" und wären nur akzeptabel, wenn sie "noch oben draufkämen, so wie der Schnittlauch aufs Butterbrot".

Dass es trotz Drohungen doch nicht zu Warnstreiks gekommen ist, erklärt Wimmer so: "Wir haben uns getroffen und ein Ergebnis erzielt, das sich sehen lassen kann." Ein Streik sei immer das letzte Mittel. Bei den Betriebsversammlungen in den vergangenen Wochen habe man ohnehin "viel Dampf" gemacht. Außerdem wisse man, dass es einigen Firmen nicht so gut gehe, darauf habe man Rücksicht genommen.

Für Wimmer waren es die letzten Lohnverhandlungen. Auf die Frage, ob sie ihm abgehen werden, sagte er: "Der Streit geht mir sicher nicht ab." Aber es sei eine "ehrenvolle Aufgabe" gewesen, gemeinsam mit Karl Dürtscher (GPA) die Verhandlungen zu führen. Er habe 14-mal die Verhandlungen geführt und mit Ausnahme des Pandemiejahres 2021 immer einen Reallohnzuwachs erzielt. "Darauf sind wir stolz", sagte Wimmer.

Der KV-Abschluss in der Metalltechnischen Industrie gilt als Messlatte für alle anderen Lohn- und Gehaltsverhandlungen. Die Branche mit 1200 Unternehmen erzielt einen Produktionswert von rund 43,8 Milliarden Euro.