Merkur verpasste Markt in Ansfelden "grünen" Anstrich

Seit gestern, Montag, ist das Geschäft wieder in Vollbetrieb. Neu sind CO2-Kälteanlagen sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das 3300 Quadratmeter große Gebäude werde nur mit Grünstrom betrieben, sagt Marktmanager Michael Prutsch. Im Geschäft sind 61 Mitarbeiter tätig, das Sortiment umfasst 20.000 Produkte.

Rewe ist in Oberösterreich mit 14 Merkur-Märkten vertreten. 2020 kommt ein weiterer im Einkaufszentrum Tabor in Steyr dazu. Unterdessen steht hinter dem Vorhaben, im ehemaligen Uno-Shopping eine Filiale anzusiedeln, ein Fragezeichen. Denn Hornbach, der mit Merkur häufig zusammenarbeitet, ziere sich, in Leonding eine Filiale zu eröffnen, heißt es. (rom)

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at