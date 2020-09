Mercosur-Pakt mit EU ist praktisch vom Tisch

In Österreich ist mittlerweile auch die ÖVP gegen dieses Abkommen. Agrarministerin Elisabeth Köstinger sagt, man brauche keine Billigimporte aus Südamerika, und warnt davor, die heimischen Bauern zu benachteiligen.

Gegner des Abkommens sehen in diesem Freihandelsvertrag einen Anreiz, weiter Regenwald in Südamerika zu roden und Platz für den Anbau von billigem Soja und Zuckerrohr zu schaffen, mit dem Europa überschwemmt werden soll. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der unter Druck seiner Bauern steht, ist gegen das Abkommen, die Deutschen sind auch nicht mehr dafür. Die Brände im Amazonas-Gebiet haben eine Meinungsänderung bewirkt. Lediglich die EU-Kommission will daran festhalten, was aber nichts bringt, weil der Vertrag in der EU einstimmig angenommen werden muss. Die Niederlande und Österreich werden dem Pakt nicht zustimmen.

Die Industrie plädiert, den Vertrag umzusetzen. Gesamtwirtschaftlich würde Europa profitieren. Die Exporteure würden sich jährlich vier Milliarden Euro an Zoll ersparen. Auto- und Pharmaindustrie würden vom Fallen der Handelsschranken profitieren. Für die Bauern solle es Ausgleichszahlungen geben, heißt es in der Industrie.

