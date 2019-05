Meinl Kaffee mit Umsatz- und Gewinnplus

Der Umsatz stieg um vier Prozent auf 178,4 Millionen Euro. 44,6 Millionen Euro wurden in Österreich erzielt. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich um 13,4 Prozent auf 30,4 Millionen Euro. Der Gewinn ist laut Finanzvorstand Arno Götz nicht auf Rohstoffpreise, sondern auf Effizienzgewinne zurückzuführen. Die Weltmarktpreise für Arabica-Kaffee sind derzeit im Keller: Ein Pfund kostet umgerechnet 0,80 Euro. Ende 2016 lag der Preis bei rund 1,40 Euro.

Das Unternehmen wurde 1862 gegründet und beschäftigt weltweit 800 Mitarbeiter, ein Fünftel davon in Österreich. Julius Meinl Kaffee wird in mehr als 70 Ländern vermarktet. Bis 2025 will das Unternehmen zu einer Gastro-Weltmarke werden.