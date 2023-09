"Meine Kinder haben viel Zeit aufgebracht, um Dinge zu erlernen, die jetzt diese Maschine kann“

Deb Roy, Professor für Medienwissenschaften und -technologien am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, gab beim Ars Electronica Festival Einblicke in die Welt der künstlichen Intelligenz (KI). Im OÖN-Interview spricht er über große Sprachmodelle (Large Language Models oder LLMs), welche Chancen sie bieten und welche Gefahren sie mit sich bringen.