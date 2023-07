Mehr Wasserstoff in Deutschland

Bis 2030 soll unser Nachbarland zehn Gigawatt grünen Wasserstoff selbst in neuen Elektrolyse-Anlagen herstellen – doppelt so viel wie bisher geplant. Da das aber nicht ausreiche, sollten 50 bis 70 Prozent des benötigten Wasserstoffs importiert werden, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Eingesetzt werden soll der Wasserstoff zunächst in der Industrie, bei schweren Nutzfahrzeugen sowie in der Luft- und Schifffahrt.

