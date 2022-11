"Mehr und länger arbeiten muss sich auszahlen"

Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, präsentierte gestern gemeinsam mit Industrie-Spartenobmann Erich Frommwald und Thomas Kiesenhofer von der Linzer Steuerberatung LeitnerLeitner einen Plan, um dem entgegenzuwirken: "Mehr und länger zu arbeiten, muss sich auszahlen", sagte Hummer. Den Menschen müsse mehr Netto vom Brutto bleiben.

Dazu gehören erstens Anreize für Teilzeitbeschäftigte, also die steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten, die Anpassung der Zuverdienstgrenze beim Kinderbetreuungsgeld und die Abschaffung der Zuverdienstmöglichkeit zusätzlich zum Arbeitslosengeld. Zweitens brauche es Anreize für arbeitswillige Pensionisten, etwa in Form eines Pensionistenfreibetrags für Erwerbstätigkeit in Höhe von 6000 Euro. Drittens müsste das Ausmaß der monatlich steuerfreien Überstundenzuschläge erhöht werden, um Mehrstunden attraktiver zu machen. (prel)