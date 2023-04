Mehr Umsatz, weniger Autos: Porsche Holding knackt 25-Milliarden-Marke

Die Porsche Holding Salzburg hat im Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz in Höhe von 25,8 Milliarden Euro einen Rekord erzielt. Die 25-Milliarden-Euro-Marke wurde erstmals geknackt. Im Vorjahresvergleich wurde der Umsatz um 6,4 Prozent gesteigert – und das, obwohl der Neuwagenabsatz um 2,7 Prozent zurückging. 656.200 neue Autos wurden im Vorjahr verkauft.

Auch der Gebrauchtwagenabsatz war mit minus elf Prozent deutlich rückläufig. 189.700 gebrauchte Autos wurden verkauft. Damit blieben die Absatzzahlen im dritten Jahr in Folge deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau.

Als Gründe für die Entwicklung nennt Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung, eine leistungsstarke Vertriebsorganisation sowie den Fokus auf margenstarke Fahrzeuge im Premium- und Luxussegment. Für 2023 ist er "vorsichtig optimistisch". Aufgrund der hohen Auftragsbestände dürfte es eine Trendumkehr geben. Die Zahl der Neuzulassungen soll wieder ins Plus drehen: "Wie viel am Jahresende in den Büchern steht, hängt weiterhin von der Belieferung sowie der konjunkturellen Entwicklung ab."

Die Porsche Holding Salzburg ist das größte europäische Autohandelshaus: 531 Händlerstandorte gibt es weltweit, sechs mehr als 2021. Die Salzburger sind in 29 Ländern aktiv, die Zahl der Mitarbeiter ist 2022 um 2,6 Prozent auf 34.900 angewachsen.

China überholt Deutschland

Über den Einzelhandel hat die Porsche Holding 338.900 Neuwagen an Kunden ausgeliefert. 18,6 Milliarden Euro Umsatz wurden erzielt. Mit einem Umsatz von rund vier Milliarden Euro hat China erstmals Deutschland als umsatzstärksten Einzelhandelsmarkt abgelöst.

Mit der Porsche Bank ist Porsche zudem in 15 Ländern im Finanzierungs- und Versicherungsgeschäft tätig. Sie finanziert 46 Prozent der in Österreich ausgelieferten Neuwagen. Die Tochter Porsche Informatik betreibt Standorte in vier Ländern und steuerte 148 Millionen Euro zum Umsatz bei.

