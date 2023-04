Mehr Tierfutter für Likra

Über die Tochterfirma Likra West und deren Produktionswerk im bayerischen Ingolstadt ist die Likra Group bereits seit 2005 in Deutschland tätig. Nun expandiert der Futtermittelspezialist im Nachbarland – und das gleich doppelt. Darüber informierte das Linzer Unternehmen am Dienstag.

Erstens übernimmt Likra die Marken- und Vertriebsrechte des bayerischen Mineral- und Spezialfutterproduzenten Zimmerer-Werk. Die Firma setzte zuletzt 5,5 Millionen Euro um und stellt jährlich 7000 Tonnen Futtermittel her.

Zweitens gibt es seit März das Joint Venture Mühldorfer-Likra. Mühldorfer aus Mühldorf am Inn ist spezialisiert auf Heimtiernahrung, Spezialfutter für Pferde sowie Hobby-Farming. Nun gehe es darum, "Produktionseffizienz und jahrzehntelanges Wissen" zu vereinen, sagt Likra-Geschäftsführer Harald Kögler. 2025 will das Joint Venture fünf Millionen Euro umsetzen. Das Gemeinschaftsunternehmen greife dafür auf die Mitarbeiter von Mühldorfer und Likra (Werke in Linz, Marchtrenk und Ingolstadt) zurück, heißt es.

Das Geschäft verlaufe sehr zufriedenstellend, sagt Kögler. Rohstoff- und Energiemärkte schwankten aber. Zuletzt setzte Likra mit 225 Mitarbeitern 127 Millionen Euro um. Die jährliche Produktionsmenge beträgt 197.000 Tonnen, die Exportquote 24 Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.