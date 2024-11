Mehr Schweinefleisch aus besserer Tierhaltung in Österreich

Für den letzten Marktcheck 2024 wurde ausschließlich Frischfleisch herangezogen, das weder mariniert noch gemischt in den Verkauf gelangt. Positiv am heurigen Ergebnis ist der gestiegene Anteil an Fleisch aus besserer Tierhaltung, insgesamt liegt der Anteil aber immer noch bei nur zehn Prozent.

"In herkömmlichem Schweinefleisch steckt meistens gewaltiges Tierleid. Über 90 Prozent der Schweine in Österreich leben eng zusammengepfercht auf hartem Vollspaltenboden, ohne Stroh und ohne Zugang zu Frischluft. Dabei möchte eigentlich wirklich niemand Tierleid auf dem eigenen Teller haben", fasste Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace, die Kritik an den Minimal-Standards bei dieser Art der Tierhaltung zusammen. Diese Tiere leben bis zu ihrer Schlachtung auf Betonböden und haben dazu kaum Beschäftigungsmöglichkeiten.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kaum Bio

Getan hat sich dafür etwas beim verbleibenden Angebot an Frischfleisch aus besserer Haltung, wo der Anteil im Vergleich zu 2023 von 4,6 Prozent auf 7,3 Prozent gestiegen ist - ein Wachstum von 58 Prozent. Die Kehrseite ist laut Greenpeace jedoch, dass nur rund ein Prozent davon biologisch ist. "Der Rest entfällt auf konventionelle Haltungen, bei denen die Tiere aber doppelt so viel Platz und Zugang zu Frischluft haben sowie gentechnikfrei gefüttert werden. Den größten Anteil an Schweinefleisch aus besserer Haltung hatte Billa Plus", resümierte die NGO.

Erneuert hat Greenpeace den Ruf nach mehr Transparenz bei der Kennzeichnung, denn es sei derzeit meist schlicht nicht erkennbar, ob die Tiere etwa auf Vollspaltenböden leiden mussten. Ein verpflichtender Hinweis auf die Haltungsart würde hier eine Wahlmöglichkeit beim Einkauf bieten. In Deutschland ist eine derartige Kennzeichnungspflicht bereits realisiert worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper