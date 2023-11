Mehr Photovoltaik: Verbund und Umweltorganisationen wollen "Masterplan"

Bei der Erreichung der Klima- und Energieziele im Strombereich werde Photovoltaik wird eine bedeutende Rolle einnehmen, heißt es in dem gemeinsamen Papier. Bis 2030 sollen auf Basis der österreichischen Klimastrategie zusätzlich etwa 11 TWh aus PV-Anlagen kommen. Die Umweltorganisationen und der Verbund fordern dafür einen "bundesweiten Photovoltaik-Masterplan" als verbindlichen Standard für die Raumordnung und Flächenwidmung von Bundesländern und Gemeinden. Darin sind die Ausbauziele des Bundes in den Bundesländern verbindlich und naturverträglich zu regeln sowie die unterschiedlichen Regelungen zu harmonisieren.

"Wir brauchen einen Masterplan für die Energiewende", so Verbund-Chef Michael Strugl. "Damit PV-Freiflächen-Anlagen rasch und an den geeignetsten Standorten umgesetzt werden können, braucht es im Vorfeld gute Planung, klare Kriterien und effiziente Genehmigungsverfahren." Der WWF Österreich fordert eine verpflichtende Sonnenenergie-Nutzung bei allen Neubauten und umfangreichen Sanierungen sowie auf bereits versiegelten Flächen. "Wir müssen die Photovoltaik massiv ausbauen, um die Klimaziele zu schaffen. Die bestmögliche Lösung dafür ist der Ausbau auf Dächern und verbauten Flächen. Die Potenziale dafür sind riesig, weil Österreich bisher nur wenige Prozent des vollen Sonnenstrom-Potenzials ausschöpft", sagt WWF-Energiesprecher Karl Schellmann. Für die geplante Nutzung von Freiflächen seien Eignungs- und Ausschlusszonen nach bundesweit gültigen Naturschutz-Kriterien zu verankern.

"Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Strom in Österreich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Damit das wirklich funktioniert, müssen wir alle naturverträglichen Potenziale für erneuerbare Energieerzeugung ausschöpfen. Dass schon versiegelte Flächen hier gut genutzt werden können, liegt auf der Hand. Doch auch die Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen - also Agri-PV - bietet eine Chance, die Energiewende mit unserer Landwirtschaft zu vereinen", so Viktoria Auer, Klima- und Energiesprecherin von GLOBAL 2000. Werden PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen errichtet, soll daher die Doppelnutzung eine Fördervoraussetzung sein.

Keine Verbauung in Naturschutzgebieten

Wichtig ist für die Umweltorganisationen und das Energieunternehmen ein klarer Rahmen für den Naturschutz. Freiflächen in Nationalparks und Wildnisgebieten sowie in Naturschutzgebieten (wie in den Landesgesetzen definiert) sollen deshalb von einer Verbauung ausgeschlossen werden. Zudem soll es Abwägungszonen geben wie Natura 2000 oder UNESCO-Biosphärenparks, in denen nach erfolgreicher Naturverträglichkeitsprüfung PV-Anlagen auf Teilflächen errichtet werden können. Zugleich soll es Eignungszonen geben, die nach Prüfung gemäß bundesweit einheitlicher Kriterien (z.B. netztechnische-, Umwelt- und Naturschutzkriterien) für Freiflächenanlagen geeignet sind. Dort sind Flächen in dem Ausmaß für PV zu widmen, dass die Ziele des Bundes gemeinsam mit dem Ausbau auf Dachflächen und verbauten Flächen erreicht werden können.

