Mehr Mauteinnahmen für Asfinag

Die starke Verkehrszunahme brachte der Asfinag im Vorjahr ein Plus bei den Mauteinnahmen von 10,5 Prozent. 2,3 Milliarden Euro betrugen diese. Der Jahresüberschuss lag bei 755 Millionen Euro – nach 742 Millionen im Jahr zuvor.

Die Gesamtfahrleistung auf Autobahnen und Schnellstraßen wuchs 2021 im Jahresvergleich um elf Prozent auf 29 Milliarden Kilometer an. "Der Lkw ist aus der Krise herausgefahren", sagte Asfinag-Finanzvorstand Josef Fiala gestern, Mittwoch, bei der Präsentation der Jahreszahlen. Der Pkw-Verkehr lag 2021 noch um 13 Prozent unter 2019, der Lkw-Verkehr um vier Prozent darüber.

Fiala sagte, die Asfinag sei ohne staatliche Corona-Unterstützung durchgekommen. "Die Asfinag ist die wertvollste Beteiligung der Republik, an zweiter Stelle steht die Nationalbank", rechnete Fiala vor.

Vorstandskollege Hartwig Hufnagl betonte auch die Verantwortung der Asfinag als Partner der Bauwirtschaft. Fast die Hälfte der Einnahmen gehe in Bau, Sanierung oder Investitionen. Die heurigen Bauvorhaben seien aufgrund der gestiegenen Preise mit einem Kostenaufschlag von im Schnitt 2,5 Prozent eingepreist, bei Stahlbauten von bis zu fünf Prozent. Auch beim Linzer Westring (A26) würde die Situation genau beobachtet, so die Asfinag.

Die Schulden der Asfinag liegen bei 10,75 Milliarden Euro, gegenüber dem Jahr zuvor wurden 136 Millionen Euro abgebaut. Für heuer plant die Asfinag Investitionen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.

Die Autofahrer-Interessenvereinigung ÖAMTC kritisierte die Dividendenzahlung an den Bund: 200 Millionen Euro überweist die Asfinag für 2021 ans Finanzministerium. "Seit 2011 wurden damit 1,5 Milliarden Euro an Mauteinnahmen an den Bund überwiesen, anstatt die Straßeninfrastruktur zu verbessern oder die Schulden der Asfinag weiter zu senken", rechnete Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung, vor. Auf der Rückseite der Vignette werde versprochen, dass 100 Prozent für Autobahnen genutzt werden.