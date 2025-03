Die Wirtschaftskammer Oberösterreich am Linzer Hessenplatz

Schon seit Februar können Oberösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer über ihre Standesvertretung per Briefwahl abstimmen. Am Mittwoch und Donnerstag haben dafür auch 77 Wahllokale geöffnet. Am Freitag werden vor allem zwei Ergebnisse mit Spannung erwartet: Wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Und wie viel verliert der VP-Wirtschaftsbund?