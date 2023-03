Mehr als 70 Firmen radeln steuerschonend

Mehr als 70 Firmen in Oberösterreich bieten ihren Mitarbeitern schon ein Dienstrad-Leasing an, in Deutschland sind es bereits mehr als 50.000 Unternehmen: Nur ein Jahr nach Einführung des steuerschonenden Modells mit rund einem Drittel Ersparnis gegenüber dem Ladenpreis ist der Andrang enorm. "Für uns ist das die Butter aufs Brot, weil die übrige Nachfrage krisen- und inflationsbedingt sinkt", sagte ein Fahrradhändler.