Mehr als 34 Milliarden Euro: Österreich fördert am zweitstärksten in der EU

Mehr als 34 Milliarden Euro gibt der österreichische Staat für Förderungen aus - sowohl 2022 als auch im Jahr davor. war das so. Damit lag Österreich 2021 bei den Förderungen mit 3837 Euro pro Einwohner auf Platz zwei in der EU. Mehr waren es nur in Luxemburg. Darauf verweist die liberale Denkfabrik Agenda Austria in ihrer Publikation "Der Staat fördert. Alle.", die am Mittwoch präsentiert wurde. "Der Staat täte gut daran, seine Hilfsbereitschaft gewissenhaft zu dosieren. Denn jede