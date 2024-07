Mehr als 10.000 Haushalte sind bei Energiegemeinschaften dabei

Oberösterreich gehöre zu den Vorzeige-Bundesländern bei Energiegemeinschaften, teilt der Netzbetreiber Netz OÖ mit. Soeben ist demnach im Versorgungsgebiet der Netz OÖ die Marke von 10.000 Teilnehmern überschritten worden.

Aktuell sind 10.079 Kunden Mitglied in einer oder mehreren Energiegemeinschaft. Es gibt 924 Energiegemeinschaften. Die Tendenz zeige weiter nach oben, monatlich kommen mehr als 1000 Teilnehmer und rund 50 neue Energiegemeinschaften dazu.

Seit Jahresbeginn hat sich die Anzahl der Teilnehmer laut Netzt OÖ mehr als verdoppelt. "Sie profitieren von in der Region erzeugter Energie und können diese auch vor Ort verbrauchen", heißt es. 76 Kunden nutzen die seit April bestehenden Möglichkeiten, nicht nur in einer, sondern in bis zu fünf Energiegemeinschaften teilzunehmen.

Im Erneuerbare Ausbau Gesetzespaket (EAG 2021) wurden die Grundlagen für Energiegemeinschaften in den verschiedenen Formen festgelegt. Energiegemeinschaften sollen ein Werkzeug werden, das einfaches Stromtauschen und -teilen möglich macht. Entsprechend müssen die Netzbetreiber die Abrechnungsdaten zur Verfügung stellen und den Energiegemeinschaften aufbereiten.

"Der Einstieg in eine Energiegemeinschaft soll für jeden Kunden so einfach wie möglich sein. Österreich ist hier europaweit Musterschüler. Mit den flächendeckend verfügbaren intelligenten Stromzählern gibt es de facto keine technischen Einstiegsbarrieren mehr“, sagt Manfred Hofer, Geschäftsführer der Netz OÖ.

