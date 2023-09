Medienmogul Rupert Murdoch zieht sich zurück

Der 92-jährige US-Medienmogul Rupert Murdoch gibt die Führung seines Imperiums ab. Er werde ab Mitte November einen Status als "emeritierter Vorstand" haben und die Geschäfte an seinen Sohn Lachlan abgeben, teilten die beiden Konzerne Fox Corporation und News Corporation mit. Zur Fox Corporation gehört unter anderem der rechtsgerichtete Nachrichtensender Fox News, zur News Corporation das "Wall Street Journal" und die "New York Post". Murdoch, in Australien geboren und seit 1985 US-Bürger, ist einer der mächtigsten Medienunternehmer, sein Vermögen wurde auf mehr als 16 Milliarden Dollar geschätzt.

