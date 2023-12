Medienbericht: Tochter der Signa Prime Selection will 45 Mitarbeiter abbauen

Das schreibt der "Kurier" am Freitag online und stellt die nächste Insolvenz in Aussicht. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine 100-prozentige Tochter der Signa Prime Selection AG. Beteiligt ist sie wiederum an mehreren anderen Signa-Gesellschaften, laut Kurier könnte es deshalb eine Kettenreaktion an Insolvenzen geben.

Die Signa Real Estate Management ist laut Bilanzlagerbericht 2022, der im Firmenbuch einsehbar ist, in Österreich, Deutschland und Italien tätig und entwickelt und betreut gewerbliche Immobilien in "Top-Innenstadtlagen". Zu den Projekten gehören demnach etwa das Kaufhaus Tyrol, das KaDeWe Berlin oder das Goldenen Quartier in Wien. Die Gesellschaft bezifferte ihre Verbindlichkeiten für 2022 im Bericht mit 30,13 Mio. Euro, der Umsatz lag bei 12,11 Mio. Euro.

Die Signa wollte sich auf Anfrage am Freitag nicht zu dem Bericht äußern.

