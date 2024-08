Medien: X verlässt Twitter-Wiege San Francisco

X-Chefin Linda Yaccarino habe die Aufgabe des Gebäudes in einer E-Mail an die Mitarbeiter angekündigt, schrieb unter anderem der Finanzdienst Bloomberg. Von X gab es keine Reaktion zu den Berichten. Die Mitarbeiter sollen demnach in Büros im Silicon Valley umziehen - nach Palo Alto und San Jose. Musk hatte den Kurznachrichtendienst Twitter im Oktober 2022 für rund 44 Milliarden Dollar gekauft und später in X umbenannt. Die Plattform blieb in dem Twitter-Gebäude an der Market Street. Twitter war 2006 in San Francisco an den Start gegangen.

Schon die Ankündigung, den Hauptsitz nach Austin in Texas zu verlegen, verband Musk im Juli mit einem Seitenhieb gegen San Francisco, das vor allem in konservativen politischen Kreisen im Niedergang gesehen wird.

Er habe genug davon gehabt, sich vor "Banden gewalttätiger Drogenabhängiger" wegzuducken, nur um ins Gebäude zu kommen, schrieb Musk bei X. Der Tech-Milliardär wird stets von mehreren Leibwächtern begleitet und musste nur ein paar Meter zwischen Auto und dem Gebäudeeingang in einem Innenhof gehen.

