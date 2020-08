Mediamarkt-Saturn-Mitarbeiter ab Dienstag mit Masken

So begründete MediaMarktSaturn-Österreich-Chef Csongor Nemet am Montag die Maßnahme.

In allen 37 Media-Märkten und 15 Saturn-Häusern in Österreich müssen die Mitarbeiter im Verkauf wieder verpflichtend einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) in Form von Masken oder Gesichtsschildern tragen.

Kunden werde mittels Informationsschildern empfohlen, einen solchen Schutz beim Betreten der Märkte zu tragen, hieß es in einer Aussendung des Elektronikhandelskonzerns. "Gerne stellen wir hierfür eine kostenlose Einmal-Maske zur Verfügung", ist dazu auf der Mediamarkt-Homepage zu lesen.

Zudem intensiviere man die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen und weise Kunden wieder aktiv auf die Sicherheits- und Hygienestandards hin. Die zusätzlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen setze man ergänzend zu allen behördlich angeordneten Vorgaben.

Seit Freitag, 28. August, gelten in Oberösterreich die bundesweiten Regeln betreffend Maskenpflicht. Wo sie jetzt noch Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.