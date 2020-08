MediaMarkt: Abbau von bis zu 3500 Stellen

Der Mutterkonzern Ceconomy prüft das Streichen von bis zu 3500 Vollzeitstellen. Ob und wie viele Stellen bei der Österreich-Tochter abgebaut werden, ist offen. Weltweit hat das Unternehmen 55.000 Mitarbeiter.

Auch zu Filialschließungen dürfte es kommen. So konnte der Elektronikhändler nach Ende der coronabedingten Ladenschließungen zwar schnell wieder Tritt fassen, doch haben sich die Gewichte zwischen den Verkaufskanälen unter dem Einfluss der Pandemie massiv verschoben. Den entscheidenden Anteil am schnellen Comeback hatte der Erfolg des Online-Geschäfts, das zwischen April und Juni um 145 Prozent wuchs und mittlerweile mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes liefert. In den Filialen hingegen blieben viele Kunden fern. Schon Mitte Juli gab die Elektronikkette bekannt, die Marke Saturn (15 Märkte) in Österreich einzustampfen. Mit 1. Oktober soll es nur noch die Marke MediaMarkt mit 37 Geschäften geben.