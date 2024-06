McDonalds-Chef: "Neue Burgerlokale beleben die Branche"

Seit viereinhalb Jahren steht Nikolaus Piza an der Spitze von McDonald’s Österreich. Wie sich der Marktführer in der Systemgastronomie verändert und warum Corona ein Kraftakt gewesen ist, schildert der Manager im Gespräch mit den OÖN. OÖN: Vor Kurzem erkrankten 50 Besucher eines McDonald’s-Lokals in Amstetten an Brechdurchfall. Was geht Ihnen bei solchen Nachrichten durch den Kopf? Nikolaus Piza: Wir haben die Situation sehr ernst genommen und sofort mit dem Franchisenehmer und den Behörden