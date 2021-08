Das hat das Unternehmen gestern auf Anfrage bestätigt. Grund dafür seien "gravierende Umstände, die eine Aufrechterhaltung der Partnerschaft unmöglich machen", heißt es.

Die sieben Restaurants werden von McDonald’s Österreich übernommen und bis auf Weiteres geführt. Neue Franchisenehmer würden gesucht, heißt es. McDonald’s betreibt in Österreich 196 Filialen – die meisten davon werden von Franchisenehmern geführt.

Zenker war seit 1996 Franchisenehmer . In den sieben Filialen (in der PlusCity in Pasching sowie sechs in Linz, unter anderem jene am Taubenmarkt sowie am Hauptbahnhof) sind rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Sie werden übernommen. Auf den Betrieb habe dies keine Auswirkungen, heißt es. Grund für die Beendigung des Vertragsverhältnisses sollen gesundheitliche Probleme sein. Zenker war für die OÖN nicht zu erreichen.