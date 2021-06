Mayr-Melnhof-Gruppe verkauft zwei Werke in Europa

"Die Veräußerung entspricht und ist Teil der Strategie von Mayr-Melnhof, sich auf neue Akquisitionen und Wachstumsinvestitionen zu konzentrieren", heißt es in der Aussendung. Über den Verkauf werde es einen Konsultationsprozess mit den Arbeitnehmervertretern geben. Die Transaktion, "die unter dem Vorbehalt bestimmter Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen, auch in Bezug auf die jüngsten Akquisitionen von MM, steht", soll im dritten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Oaktree beabsichtigt, in die Geschäftsentwicklung der Werke zu investieren.

Der Verkauf biete MM die Möglichkeit, "einen signifikanten Barerlös für den weiteren Wachstumskurs zu realisieren", schreibt Peter Oswald, CEO der MM Gruppe, in der Aussendung. Oaktree habe im Laufe der Jahre in mehrere Verpackungserzeuger in Europa investiert und glaube, "dass der FBB-Markt attraktive zukünftige Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten bietet", schreibt Hermann Dambach, Managing Director, European Principal Group. Oaktree hat ein verwaltetes Vermögen von 153 Mrd. Dollar.