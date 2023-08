Zum Fotografieren kam Matthias Klugsberger über seine damalige Freundin, mit der er heute verheiratet ist. Der 30-Jährige aus Lohnsburg am Kobernaußerwald studierte Trompete an der Bruckneruniversität in Linz. Nebenbei brachte er sich das Fotografieren bei und meldete 2018 sein Nebengewerbe an.