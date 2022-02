Mattersburg: Multiorganversagen und nicht nur Provinzposse

Bis zu 790.000 Euro aus der Commerzialbank Mattersburg seien an sieben Spieler des Fußballklubs SV Mattersburg geflossen, berichtete gestern der Kurier. Insgesamt sollen 40 Millionen Euro an den Bundesligaclub überwiesen worden sein, dessen Präsident der Langzeit-Chef der Bank gewesen ist, der sich längst selbst angezeigt hat und in Privatkonkurs ist.