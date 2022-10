Mateschitz und sein Reich der Immobilien

Dietrich Mateschitz besaß mit Laucala (Republik Fidschi) eine Privatinsel im Südpazifik, er fiel aber stets mit einer tiefen Verbundenheit zu seiner Heimat auf. Mateschitz hatte ein Faible für schöne Plätze und hat nicht nur in seiner steirischen Heimat viel investiert und so manche Immobilie vor dem Verfall gerettet. Neben den vielen Investitionen rund um den Red-Bull-Ring in Spielberg erwarb er in den vergangenen Jahren rund 30 Schlösser, Hotels, Restaurants, etwa das Winterstellgut in Annaberg – und er gründete auch eine Brauerei. Ihm gehörten alleine in der Steiermark rund 3500 Hektar Grund.

Ein Hotel am Grundlsee

Es gibt auch eine Verbindung zu Oberösterreich. Im Besitz Mateschitz’ befindet sich das Landhaus zu Appesbach in St. Wolfgang, das Hotel liegt direkt am See. Auch im steirischen Salzkammergut hat er sein Immobilienreich erweitert. Mateschitz erwarb etwa die bekannte Jausenstation Seewiese am Nordufer des Altausseer See, wenige Kilometer weiter die Fischzucht Ausseerland in Kainisch und auch die Schifffahrt am Grundlsee. Das Seehotel Grundlsee gehörte genauso dazu wie die jüngste Errungenschaft: das ehemalige Post-Erholungsheim in Grundlsee – die Villa Anna. Bereits im Jahr 2014 hat Mateschitz in Heimschuh in der Südsteiermark Thomas Muster das Weingut abgenommen und im Frühjahr 2022 kaufte Mateschitz’ Liegenschaftsgesellschaft noch das Maria-Theresien-Schlössl im Salzburger Stadtteil Morzg um zehn Millionen Euro. Das Anwesen umfasst auch 1,5 Hektar Park. (ct)