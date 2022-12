Massen-Elend nach dem Kollaps der Weltwirtschaft

Keine der vielen Wirtschaftskrisen hat sich so in das kollektive Gedächtnis eingebrannt wie jene in den 1930er-Jahren. Sie brachte einen Konjunktureinbruch und in der Folge Massenarbeitslosigkeit und Elend für breite Bevölkerungsschichten. Was diese Krise noch besonders machte, war, dass sie in eine politisch höchst instabile Zeit fiel. Dass diese Weltwirtschaftskrise Adolf Hitler den Weg an die Macht ebnete, stellt der Linzer Historiker Roman Sandgruber in Abrede.