Die Matura an der HTL Bautechnik in Linz hat Magdalena Schinnerl seit kurzem in der Tasche, nun holt sie sich die Praxis: Seit kurzem erlernt sie beim Holzbaumeister Buchner in Unterweißenbach das Zimmerhandwerk. Schinnerl ist eine von sechs Lehrlingen, die heuer begonnen haben. Mehr als 100 Lehrlinge wurden in den vergangenen 40 Jahren ausgebildet. "Der Stellenwert eines Berufs ist bei uns auf dem Land noch ein anderer", sagt Geschäftsführer Christian Buchner.