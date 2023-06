Maschinenbauer Wintersteiger kauft erneut zu

Das 2015 gegründete Start-up hat seit der Gründung rund 100 Projekte umgesetzt, zum Beispiel für Energieversorger, Einrichtungshäuser, Versicherungen, Babyartikelanbieter und Kunden im Motorsport. Wintersteiger hat sich bereits im Jänner 2022 an Moonshiner beteiligt, Anfang dieses Jahres wurden die Anteile von 36,5 auf 72 Prozent aufgestockt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die restlichen 28 Prozent gehören dem Moonshiner-Management um Rudi Lindenhofer und Fabian Hippmann.

Moonshiner setzte zuletzt mit 45 Beschäftigten 3,3 Millionen Euro um. Auch nach der Übernahme soll das Unternehmen als eigenständige Digitalagentur auf dem Markt auftreten. Für Wintersteiger soll Moonshiner die Kundenplattform „MyWintersteiger“ weiterentwickeln. Auf dieser Plattform können Maschinendaten, Betriebs- und Montageanleitungen, Bestellungen und Belege eingesehen werden. Auch die Skiverleih- und Servicesoftware Easyrent soll vorangetrieben werden.

Eigenen Angaben zufolge will Wintersteiger zudem das Geschäftsmodell „Pay per Use“ forcieren. „Der Kunde investiert nicht in eine neue Anlage, sondern bezahlt für die Anzahl der geschliffenen Ski, der gesägten Parkettlamellen pro Quadratmeter oder der gereinigten Fahrräder“, wird Wintersteiger-Finanzchef Harold Kostka in einer Aussendung zitiert. Die Innviertler setzten zuletzt mit 1200 Beschäftigten 223 Millionen Euro um.

