Erstmals mehr als 200 Millionen Euro hat die Firmengruppe Erema im Vorjahr umgesetzt. Das ist ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Zu der Gruppe gehören neben der Erema Engineering in Ansfelden, die großvolumige und hochwertige Maschinen herstellt, fünf weitere Firmen in Oberösterreich, der Steiermark und Italien. Mit diesen Zukäufen in den vergangenen Jahren sei es gelungen, die unterschiedlichsten Recyclingmärkte zu bedienen, sagt Manfred Hackl, der Geschäftsführer der Gruppe.