Maschinenbauer Engel investiert 11 Millionen in Standort Dietach

In zwei Bauabschnitten werden Produktion, Logistik und Lehrwerkstätte sowie das Bürogebäude erweitert und modernisiert, hieß es in einer Presseaussendung am Donnerstag. Baustart ist im Mai 2023, ein Jahr später ist der Bezug geplant.

