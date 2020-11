Martin Zahlbruckner neuer Oberbank-Aufsichtsratsvorsitzender

Stockbauer - sie ist Vorstandschefin der Schwesterbank BKS - bleibt wie angekündigt weiter im Oberbank-Aufsichtsrat.

In Medien wurde die Rochade damit in Zusammenhang gebracht, dass die Oberbank seit geraumer Zeit einen erbitterten Rechtsstreit mit dem größten Aktionär, der UniCredit Bank Austria, führt, in dem es um die Verflechtung der 3-Banken-Gruppe (Oberbank, Bank für Tirol und Vorarlberg/BTV und Bank für Kärnten und Steiermark/BKS) geht. Einer der Kritikpunkte ist die gegenseitige Kontrolle über Aufsichtsratsmandate in den Schwesterbanken. Stockbauers Rückzug vom Oberbank-Aufsichtsratsvorsitz wurde von Beobachter als ein Zeichen gewertet, Druck aus diesem Rechtsstreit zu nehmen.