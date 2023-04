Markus Litzlbauer wird AMS-Vize-Chef in Oberösterreich

Litzlbauers Bestellung ist Teil eines Personalpakets, das am Mittwochvormittag in Wien von den aus Sozialpartnern und Ministeriumsvertretern bestehenden Leitungsgremium getroffen wurde.

Wie berichtet, hat die Industriellenvereinigung in Oberösterreich Litzlbauer nach einem Hearing in Linz auf Platz eins gesetzt. Weil die Wirtschaftskammer einen Kandidaten aus ihrem Haus und die Arbeiterkammer eine Kandidatin aus dem AMS auf Platz eins setzten, gab es keine einstimmige Empfehlung für den Verwaltungsrat, was auch in Wien als sehr ungewöhnlich interpretiert wurde.

Der Ausgang des Bewerbungsverfahrens war bis zuletzt offen. Heutevormittag hat Litzlbauer dann auch die Stimmen der Bundesvertreter der Arbeitnehmer-Seite (Gewerkschaft und Arbeiterkammer) bekommen und wird damit ab 1. Mai Stellvertreter von Iris Schmidt, die zu diesem Zeitpunkt Gerhard Straßer als Geschäftsführer nachfolgt. Damit werden beide Leitungsfunktionen in Oberösterreich aus den eigenen Reihen nachbesetzt.

Im AMS Wien übernimmt wie erwartet der langjährige Geschäftsführer-Stellvertreter Winfried Göschl ab 1. Juli 2023 die Geschäftsführung von Petra Draxl, die ab Juli wie berichtet in den Vorstand des AMS Österreich wechselt. Geschäftsführerin des AMS Tirol wird mit sofortiger Wirkung die bisherige Interimsleiterin Sabine Platzer-Werlberger, wie das AMS in einer Aussendung mitteilte. In der Steiermark wird Yvonne-Isabell Popper-Pieber stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark. Vorgängerin Christina Lind geht in Ruhestand.

Offen ist noch die Nachbesetzung der Landesgeschäftsstelle in Niederösterreicher, nachdem Sven Hergovich den SPÖ-Landesparteivorsitz in Niederösterreich übernommen hat. Von einer Bewerbung aus Oberösterreich ist auszugehen.

Autorin Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft Sigrid Brandstätter