Marktmacht und Mondpreise: Wie der Energie-Wettbewerb zum Erliegen kam

"Auffällige Ergebnisse" liefert der Zwischenbericht der Taskforce zum Energiemarkt in Österreich. Das sagt die Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Natalie Harsdorf-Borsch. Sie hat den Bericht gemeinsam mit E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch präsentiert. Laut ihm haben die Energieunternehmen zwar die Versorgungssicherheit aufrechterhalten, jedoch ist in der Energiekrise "der Wettbewerb zum Erliegen gekommen", und er kommt nur schleppend wieder in Gang.