Markt für Biomassekessel eingebrochen

Das Marktforschungsinstitut Branchenradar bestätigte damit die vor Kurzem veröffentlichten Zahlen des Branchenverbands. Laut Branchenradar sanken die Umsätze der Hersteller von Biomassekessel um 98 Millionen Euro. Für den Gesamtmarkt inklusive Heizkessel mit fossilen Brennstoffen beliefen sich die Herstellererlöse auf 220,5 Millionen Euro, ein Minus von 31,7 Prozent zur Vorjahresperiode.

Als Grund für den Einbruch bei Biomassekesseln führte Branchenradar unter anderem die "Ankündigungspolitik" der Regierung hinsichtlich künftiger Förderrichtlinien an. So habe die Debatte über den verpflichtenden Tausch von fossilen Geräten im Jahr 2022 "zu einem unerwarteten Boom bei mit Holz befeuerten Heizkesseln" geführt. 2023 sei dann im Zuge der Verhandlungen zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG) frühzeitig nach außen gedrungen, dass Investitionen in mit Biomasse betriebenen Kessel - unter Biomasse fallen etwa Holzpellets - ab 2024 noch attraktivere Förderungen erhalten sollen.

Die Folge sei gewesen, dass "vor allem so mancher austauschwillige Eigenheimbesitzer die Investition erstmal aufschob". Außerdem sei im Laufe des Jahres klargeworden, dass der bisher als verpflichtend verkündete Heizkesseltausch doch wieder "wackelt" - "ehe das Ende der Verpflichtung im Herbst in der Tat bekannt gegeben wurde".

Besser liefe es für die Hersteller bei fossilen Heizkesseln. Bei Gasheizkesseln gab es zwar einen Rückgang von knapp sechs Millionen Euro (minus 5,1 Prozent), bei Ölheizkessel erzielte die Branche 2023 aber sogar ein Erlösplus von zwei Millionen Euro (plus 46,9 Prozent). "Dass im Vorjahr ganz ohne Förderung und trotz öffentlicher Ächtung einzig die Nachfrage nach Ölheizkesseln wuchs, entbehrt nicht einer gewissen Ironie", kommentiert Branchenradar in der Aussendung.

