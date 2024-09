Marketingforum Linz: Von Datenanalyse und gesellschaftlichem Wandel

LINZ. "Für Sie sind das Informationen. Für mich sind es Daten", sagt Stephan Ludwig und hält einen Stapel Zeitschriften hoch. Der Professor für Marketing an der Universität in Melbourne forscht an der Verwendung von KI in der Datenanalyse. Die zugehörige Software, die er beim 39. Marketingforum, das gestern in der Wirtschaftskammer OÖ stattfand, vorstellte, "erlaubt es uns, aus Text Zahlen zu machen".