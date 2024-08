Manner-Wafferl: Süßwarenhersteller steigerte Gewinn im 1. Halbjahr

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner hat den Umsatz im ersten Halbjahr 2024 im Periodenvergleich um rund 8 Millionen Euro auf 131,8 Millionen Euro gesteigert. Beim Gewinn schaffte es die Firma aus den im ersten Halbjahr 2023 noch roten Zahlen wieder deutlich in den grünen Bereich: Hier drehte das Periodenergebnis von minus 0,2 Millionen auf nunmehr positive 2,34 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis verdoppelte sich auf 1,66 Millionen Euro. Die Exportquote stieg leicht.

Der Rohstoffmarkt befindet sich schon länger in Turbulenzen und beschäftigt auch den Schnitten-Hersteller besonders. Schließlich braucht es Kakao und Haselnüsse für die Produkte. So teilte Manner bei der Bekanntgabe der neuesten Unternehmenszahlen am Freitag auch mit, dass auch in der zweiten Jahreshälfte "weiterhin mit einer sehr volatilen Situation insbesondere aufgrund der Turbulenzen am Rohstoffmarkt im Bereich Kakao und Haselnüsse" zu rechnen sei. Dort sind die Preise zuletzt kräftig gestiegen.

Thema sei auch die anhaltende Inflation - nicht nur wegen der Teuerung an sich, sondern weil sie ebenso das Kaufverhalten der Kunden ändere und deren Kaufkraft gesenkt habe. Ansonsten hieß es, im ersten Halbjahr seien Neuprodukte erfolgreich eingeführt worden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird nur ein geringfügiger Umsatz- und Betriebsergebnisanstieg im Vergleich zu 2023 erwartet.

